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Колыванов: обновлённый центр обороны сборной России сыграл неплохо с Камеруном

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Бывший нападающий итальянской «Болоньи» Игорь Колыванов считает, что Максим Осипенко и Александр Солдатенков неплохо сыграли в центре обороны сборной России по футболу в товарищеском матче с Камеруном.
Колыванов: обновлённый центр обороны сборной России сыграл неплохо с Камеруном
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Что касается пары центральных защитников в лице Максима Осипенко и Александра Солдатенкова, Карпин не боится наигрывать подопечных в разных сочетаниях. Первая половина встречи получилась не лучшей для ребят, не обошлось и без провалов, однако потом они стали действовать намного увереннее», — заявил Колыванов RT.

По его мнению, сборная России играла с достаточно мощным соперником.

«У Камеруна хороший подбор футболистов. Нам пришлось не совсем просто в этом матче, и в некоторых моментах возникали поводы для тревоги. Однако и подопечные Валерия Карпина создавали опасность у чужих ворот. Причём моменты возникали не единожды. Во втором тайме игра шла скорее на равных, но с небольшим перевесом в нашу пользу», — добавил экс-форвард сборной России.

Российская сборная на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина со счётом 1:0 обыграла Камерун.

Солдатенков является защитником самарских «Крыльев Советов», Осипенко — «Ростова».

Ранее Дмитрий Булыкин назвал желаемых соперников для сборной России.

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