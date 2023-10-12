Булыкин назвал желаемых соперников для сборной России

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин сообщил, что хотел бы увидеть матчи национальной команды России с сильнейшими латиноамериканскими сборными.

«Мне бы хотелось, чтобы в будущем наша национальная команда провела товарищеский матч с Аргентиной или Бразилией. Команды из Латинской Америки тоже хорошо и технично играют в футбол, и было бы здорово сравнить игру исполнителей на таком уровне», — заявил Булыкин RT.

Российская сборная на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина со счётом 1:0 обыграла Камерун. Победный мяч забил Фёдор Чалов на 39-й минуте, отправив мяч головой в ворота соперника после розыгрыша углового удара.

Ранее Булыкин заявил, что сборная России по футболу стала играть намного лучше.