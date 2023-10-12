Булыкин: сборная России по футболу стала играть намного лучше

Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин считает, что сборная России показала привлекательный футбол в товарищеском матче с Камеруном в Москве.

«Считаю, наша сборная стала играть намного лучше. Доказательством этому послужили и созданные опасные моменты в матче с Камеруном, и добытая победа. Признаться, действительно был удивлён, когда увидел пару центральных защитников в лице Максима Осипенко и Александра Солдатенкова. Но всё же Валерию Карпину виднее и, слава богу, сборная не пропустила. А забитый мяч должен психологически помочь Фёдору Чалову и придать ему уверенности», — сказал Булыкин RT.

Игра на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Валерия Карпина. Победный мяч забил Фёдор Чалов на 39-й минуте, отправив мяч головой в ворота соперника после розыгрыша углового удара.

Ранее Чалов признался, что не выполнил установку тренера во время розыгрыша голевого стандартного положения в матче с Камеруном.