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Матыцин заявил о необходимости более активной работы по импортозамещению

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Министр спорта Олег Матыцин заявил, что работу по импортозамещению необходимо проводить более активно.

«Основные показатели — по инфраструктуре и вовлечённости — на сегодня выполнены. Сегодня говорили о проблеме, связанной с необходимостью более активной работы по импортозамещению», — цитирует Матыцина ТАСС.

По его словам, проект бюджета прошёл детальную экспертную оценку практически всего спортивного сообщества. Бюджет сформирован таким образом, чтобы обеспечить достижение показателей, определённых стратегией.

«Мы сделаем акцент на создании региональных спортивных центров. Не только федеральный бюджет, но и региональные бюджеты. Все мы ориентированы на то, чтобы сделать наше общество более здоровым», — добавил Матыцин.

10 октября прошло заседание комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Ранее Матыцин оценил проект ОКР о выплатах компенсаций спортсменам из России.

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