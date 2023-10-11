Шлеменко: Волкановски в любом случае выйдет победителем боя с Махачевым

Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко заявил, что Александер Волкановски потерпит достойное поражение в титульном поединке UFC с Исламом Махачевым.

«Александру действительно нечего терять, ведь он будет сражаться не в своём весе. Волкановски в любом случае выйдет победителем: он заработает солидные деньги, добавит себе популярности, плюс ему выпадает редкая возможность стать чемпионом сразу в двух категориях.

Поражение же не пошатнёт его позиций. Что касается защиты от тейкдаунов россиянина — это вопрос подготовки. Если бы велась целенаправленная работа под Махачева, вопрос отпал бы сам собой, но ведь её не было. Повторюсь, австралиец будет готов хуже, чем в предыдущем поединке, и надеяться он может только на удачу», — заявил Шлеменко RT.

Ранее сообщалось, как Андрей Корешков высказался о поединке UFC между Махачевым и Волкановски.