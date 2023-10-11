Корешков заявил, что Махачеву будет сложно перестроиться под Волкановски

Российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков высказался о титульном поединке UFC между Исламом Махачевым и Александером Волкановски.

«Исламу будет очень сложно перестроиться на Волкановски, поскольку вся его подготовка действительно прошла с акцентом под Чарльза, который является бойцом с совершенно иной антропометрией и полагается на другие тактику и приёмы в поединках.



Австралийцу будет нечего терять в этом бою, ему достаточно находиться в более или менее хорошей форме, чтобы устроить шоу. Не забывайте, он отлично понимает, с кем ему предстоит схлестнуться. А последние раунды в предыдущей встрече с россиянином остались именно за Александером. Полагаю, Волкановски также прибавил и в своей защите от тейкдаунов. Но тяжело судить, что произойдёт в октагоне. Всё зависит от того, кто сколько времени уделял определённым аспектам по ходу тренировок», — заявил Корешков RT.

Ранее Александр Шлеменко заявил, что считает Махачева явным фаворитом в титульном поединке UFC с Волкановски.