Шлеменко: преимущество Махачева над Волкановски будет ощутимее

Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко считает Ислама Махачева явным фаворитом в титульном поединке UFC с Александером Волкановски.

«Трудно сказать, насколько Исламу будет сложно перестроиться на Волкановски. В конце концов, у них уже состоялся бой и Махачев соперника достаточно хорошо изучил. Не забывайте: австралиец же не проходил подготовку на том уровне, который имелся у нашего спортсмена. Преимущество Ислама заключается именно в его готовности сражаться. Поэтому его преимущество над оппонентом будет ощутимее, чем в первом поединке», — заявил Шлеменко RT.

Ранее Андрей Корешков заявил, что Чарльз Оливейра специально отказался от титульного поединка UFC с Исламом Махачевым.