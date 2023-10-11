Узнать больше

Шлеменко: преимущество Махачева над Волкановски будет ощутимее

Короткая ссылка
Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко считает Ислама Махачева явным фаворитом в титульном поединке UFC с Александером Волкановски.
Шлеменко: преимущество Махачева над Волкановски будет ощутимее
  • РИА Новости

«Трудно сказать, насколько Исламу будет сложно перестроиться на Волкановски. В конце концов, у них уже состоялся бой и Махачев соперника достаточно хорошо изучил. Не забывайте: австралиец же не проходил подготовку на том уровне, который имелся у нашего спортсмена. Преимущество Ислама заключается именно в его готовности сражаться. Поэтому его преимущество над оппонентом будет ощутимее, чем в первом поединке», — заявил Шлеменко RT.

Ранее Андрей Корешков заявил, что Чарльз Оливейра специально отказался от титульного поединка UFC с Исламом Махачевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить