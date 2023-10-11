Смертин: в России в футбол играют всего 10 тысяч человек с инвалидностью

Ответственный секретарь комитета по социальной ответственности Российского футбольного союза (РФС), руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности организации Алексей Смертин рассказал на заседании в Доме футбола о ведущейся работе по интеграции людей с инвалидностью в футбольные процессы.

«Текущий вектор работы комитета направлен на работу с людьми, имеющими инвалидность и ограниченные возможности здоровья, ориентация идёт на программу Союза европейских футбольных ассоциаций «Сила в единстве» и 17 целей устойчивого развития ООН, однако в планах сейчас пролонгировать собственную программу, которая истекает в 2024 году, до 2030 года. В этом вопросе наша страна сыграла на опережение, поскольку не каждая футбольная федерация на сегодняшний день имеет собственную стратегию такого рода. Россия отталкивается от своих особенностей, а не только от УЕФА. В нашей стране порядка 13 млн человек с инвалидностью, но в футбол играют всего 10 тыс., в планах увеличить это количество хотя бы до 30 тыс. человек.

Акцент делается и на увеличение интеграции людей с инвалидность и ограниченными возможностями здоровья в футбольные процессы. Под этим подразумевается их вовлечённость в саму игру в футбол, походы на стадионы и защиту дипломов — получение работы. Была начата робота в партнёрстве с академией РФС и специалистами оттуда. Люди с инвалидностью будут проходить практику в футбольных клубах и впоследствии получать свои дипломы и работу. В качестве примера футбольного клуба, вовлечённого в работу с людьми с инвалидностью и ОВЗ, был назван «Сочи», — заявил Смертин RT.

Ранее сообщалось, что товарищеский матч между сборными России и Камеруна посетят около 500 человек с инвалидностью.