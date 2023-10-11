Матч между сборными России и Камеруна посетят около 500 человек с инвалидностью
- РИА Новости
«На товарищеском матче между сборными России и Камеруна ожидается присутствие порядка 500 человек с инвалидностью, однако итоговое число может быть больше, поскольку некоторые люди не могут самостоятельно добраться до стадиона и находиться на матче», — заявил Смертин RT.
Встреча пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве 12 октября. Игра начнётся в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что на матч между сборными России и Камеруна продано около 20 тысяч билетов.