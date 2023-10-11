Матч между сборными России и Камеруна посетят около 500 человек с инвалидностью

Ответственный секретарь комитета по социальной ответственности Российского футбольного союза (РФС), руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности организации Алексей Смертин сообщил, что на товарищеском матче между сборными России и Камеруна ожидается около 500 болельщиков с инвалидностью.

«На товарищеском матче между сборными России и Камеруна ожидается присутствие порядка 500 человек с инвалидностью, однако итоговое число может быть больше, поскольку некоторые люди не могут самостоятельно добраться до стадиона и находиться на матче», — заявил Смертин RT.

Встреча пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве 12 октября. Игра начнётся в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что на матч между сборными России и Камеруна продано около 20 тысяч билетов.