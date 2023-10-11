Фигуристка Талалайкина рассказала, что подрабатывала уборщицей в Италии

Российская фигуристка Мария Талалайкина рассказала о проблемах с финансами во время жизни в Италии.

«В Италии были сложности с деньгами. Когда карточки заблокировали, было просто не на что кушать», — приводит слова Талалайкиной Sport24.

Фигуристка рассказала, что подрабатывала уборщицей.

«Я пыталась работать в баре, пол мыть. Но это очень сложно, нужно было работать чуть ли не до часу ночи. А тренировки в 7:50 утра. Проработала несколько дней, больше не смогла», — сказала она.

В декабре 2021 года Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила 21-летней россиянке сменить спортивное гражданство и выступать за итальянскую сборную. Осенью 2022 года появилась информация, что фигуристка хочет вернуться в Россию и работать в группе тренера Евгения Рукавицына.

Ранее Талалайкина объяснила, почему не смогла выступать за Италию.