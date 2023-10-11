Узнать больше

Фигуристка Талалайкина рассказала, что подрабатывала уборщицей в Италии

Короткая ссылка
Российская фигуристка Мария Талалайкина рассказала о проблемах с финансами во время жизни в Италии.
Фигуристка Талалайкина рассказала, что подрабатывала уборщицей в Италии
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«В Италии были сложности с деньгами. Когда карточки заблокировали, было просто не на что кушать», — приводит слова Талалайкиной Sport24.

Фигуристка рассказала, что подрабатывала уборщицей.

«Я пыталась работать в баре, пол мыть. Но это очень сложно, нужно было работать чуть ли не до часу ночи. А тренировки в 7:50 утра. Проработала несколько дней, больше не смогла», — сказала она.

В декабре 2021 года Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила 21-летней россиянке сменить спортивное гражданство и выступать за итальянскую сборную. Осенью 2022 года появилась информация, что фигуристка хочет вернуться в Россию и работать в группе тренера Евгения Рукавицына.

Ранее Талалайкина объяснила, почему не смогла выступать за Италию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить