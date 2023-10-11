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Йованович рассказал, что его уволили спустя 20 минут после поздравления Путина

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Сербский тренер Владимир Йованович рассказал о своём увольнении из мини-футбольного клуба Эстонии «Виймси Смсраха» после поздравления президента России Владимира Путина с днём рождения.
Йованович рассказал, что его уволили спустя 20 минут после поздравления Путина
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«Мне позвонил президент «Виймси Смсраха» и сказал, что будет хорошо, если я сотру пост с поздравлением. Я сделал это, чтобы у меня и клуба не было проблем. Понимал, что у меня хороший контракт и мне нужна работа», — приводит слова Йовановича Sport24.

По словам тренера, отношения в клубе были идеальными.

«Я работал почти год, и все были довольны. Ничего плохого о команде, президенте клуба и игроках сказать не могу. Но за те 20 минут после публикации поста всё в отношении меня изменилось. Я стал плохим для Эстонии, и мне пришлось уехать. Это неправильно», — сказал он.

Йованович возглавил «Смсраха» в конце 2022-го, подписав контракт на полтора года.

Ранее сербский тренер назвал Путина лучшим человеком на свете.

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