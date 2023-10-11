Йованович рассказал, что его уволили спустя 20 минут после поздравления Путина
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«Мне позвонил президент «Виймси Смсраха» и сказал, что будет хорошо, если я сотру пост с поздравлением. Я сделал это, чтобы у меня и клуба не было проблем. Понимал, что у меня хороший контракт и мне нужна работа», — приводит слова Йовановича Sport24.
По словам тренера, отношения в клубе были идеальными.
«Я работал почти год, и все были довольны. Ничего плохого о команде, президенте клуба и игроках сказать не могу. Но за те 20 минут после публикации поста всё в отношении меня изменилось. Я стал плохим для Эстонии, и мне пришлось уехать. Это неправильно», — сказал он.
Йованович возглавил «Смсраха» в конце 2022-го, подписав контракт на полтора года.
Ранее сербский тренер назвал Путина лучшим человеком на свете.