Сербский тренер Йованович назвал Путина лучшим человеком на свете

Сербский тренер Владимир Йованович высказался о своём увольнении из мини-футбольного клуба из Эстонии «Виймси Смсраха» за то, что поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения.

«Я просто хотел поздравить Владимира Владимировича с днём ​​рождения. Да, для меня сейчас Путин — лучший человек на свете. Он борется не только за Россию, но и за всех нас, за свободу. Многие сербы сейчас на стороне России», — приводит слова Йовановича Sport24.

По словам тренера, политика разрушает отношения между народами, но не должна разрушать спорт.

«Никто не хочет конфликтов. Я хочу наслаждаться жизнью, работать и быть счастливым», — сказал он.

Йованович возглавил «Смсраха» в конце 2022-го, подписав контракт на полтора года.

Ранее сообщалось, что в Эстонии уволили сербского тренера за поздравление с днём рождения Путина.