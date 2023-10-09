ERR: в Эстонии уволили сербского тренера за поздравление с днём рождения Путина
- РИА Новости
«Мы прекратили сотрудничество по причине некорректного поведения тренера Владимира Йовановича в социальных сетях. Мы не можем себе позволить, чтобы в текущий момент, когда продолжается СВО, главный тренер команды так себя вёл», — цитирует руководителя клуба Андрея Головина ERR.
Отмечается, что сербский специалист принял с пониманием решение о прекращении сотрудничества. По словам тренера, пост в соцсетях не имел никакого политического подтекста.
Йованович возглавил клуб в конце декабря 2022 года, заключив контракт на полтора года. «Смсраха» является многократным чемпионом Эстонии.
Ранее депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на отказ Финляндии и Эстонии от участия в чемпионате мира по командной гимнастике из-за присутствия спортсменов из России и Белоруссии.