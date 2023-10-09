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ERR: в Эстонии уволили сербского тренера за поздравление с днём рождения Путина

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Эстонский мини-футбольный клуб «Смсраха» прекратил сотрудничество с главным тренером команды Владимиром Йовановичем из-за того, что специалист поздравил в соцсетях с днём рождения президента России Владимира Путина.
ERR: в Эстонии уволили сербского тренера за поздравление с днём рождения Путина
  • РИА Новости

«Мы прекратили сотрудничество по причине некорректного поведения тренера Владимира Йовановича в социальных сетях. Мы не можем себе позволить, чтобы в текущий момент, когда продолжается СВО, главный тренер команды так себя вёл», — цитирует руководителя клуба Андрея Головина ERR. 

Отмечается, что сербский специалист принял с пониманием решение о прекращении сотрудничества. По словам тренера, пост в соцсетях не имел никакого политического подтекста.

Йованович возглавил клуб в конце декабря 2022 года, заключив контракт на полтора года. «Смсраха» является многократным чемпионом Эстонии.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на отказ Финляндии и Эстонии от участия в чемпионате мира по командной гимнастике из-за присутствия спортсменов из России и Белоруссии.

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