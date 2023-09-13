Узнать больше

Журова: Эстония и Финляндия делают хуже своим гимнастам, не допуская их к ЧМ

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на отказ Финляндии и Эстонии от участия в чемпионате мира по командной гимнастике из-за присутствия спортсменов из России и Белоруссии.
Журова: Эстония и Финляндия делают хуже своим гимнастам, не допуская их к ЧМ
  • РИА Новости

«Руководство организаций командной гимнастики этих стран только вредит своим спортсменам. Я надеюсь, что после этой провокации МОК не пойдёт у них на поводу. Они же предупреждали, что бойкот соревнований со стороны каких-либо стран не принесёт никакого результата. Решение о допуске россиян к состязаниям уже принято. И я думаю, его не будут менять.
Финляндия и Эстония через свой протест хотят продемонстрировать, что если им не пойдут навстречу, то они будут пропускать и другие соревнования. Это шантаж», — заявила Журова RT.

Она также предположила, что отказ от участия в ЧМ — это пустые слова, потому потом прибалтийские страны поедут на соревнования, забыв, что не желали с российскими спортсменами выступать на одном турнире.

«Тем более когда речь доходит до прав спортсменов, которые нарушаются, и возникает риск судейского разбирательства, — никто не осмелится на подобное. Допуск российских атлетов к тем или иным соревнованиям в первую очередь зависит от руководителя соответствующей федерации и его отношения к России. Если на них могут воздействовать политики, то они принимают решение не допускать наших спортсменов, где такого прессинга нет — их допускают. Сейчас спорт вне политики — это прямое нарушение Олимпийской хартии», — добавила Журова.

Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что никто не заметит отсутствия эстонских и финских гимнастов на чемпионате мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить