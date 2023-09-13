Журова: Эстония и Финляндия делают хуже своим гимнастам, не допуская их к ЧМ

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на отказ Финляндии и Эстонии от участия в чемпионате мира по командной гимнастике из-за присутствия спортсменов из России и Белоруссии.

«Руководство организаций командной гимнастики этих стран только вредит своим спортсменам. Я надеюсь, что после этой провокации МОК не пойдёт у них на поводу. Они же предупреждали, что бойкот соревнований со стороны каких-либо стран не принесёт никакого результата. Решение о допуске россиян к состязаниям уже принято. И я думаю, его не будут менять.

Финляндия и Эстония через свой протест хотят продемонстрировать, что если им не пойдут навстречу, то они будут пропускать и другие соревнования. Это шантаж», — заявила Журова RT.

Она также предположила, что отказ от участия в ЧМ — это пустые слова, потому потом прибалтийские страны поедут на соревнования, забыв, что не желали с российскими спортсменами выступать на одном турнире.

«Тем более когда речь доходит до прав спортсменов, которые нарушаются, и возникает риск судейского разбирательства, — никто не осмелится на подобное. Допуск российских атлетов к тем или иным соревнованиям в первую очередь зависит от руководителя соответствующей федерации и его отношения к России. Если на них могут воздействовать политики, то они принимают решение не допускать наших спортсменов, где такого прессинга нет — их допускают. Сейчас спорт вне политики — это прямое нарушение Олимпийской хартии», — добавила Журова.

Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что никто не заметит отсутствия эстонских и финских гимнастов на чемпионате мира.