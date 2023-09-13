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Свищёв: никто не заметит отсутствия эстонских и финских гимнастов на чемпионате мира

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал решение сборных Финляндии и Эстонии бойкотировать чемпионат мира по командной гимнастике.
Свищёв: никто не заметит отсутствия эстонских и финских гимнастов на чемпионате мира
  • РИА Новости

«Ничего страшного не произошло! Страшно другое: спортивные чиновники этих стран в первую очередь наказали не россиян, не белорусов, а своих спортсменов. В глобальном масштабе никто не заметит отсутствия гимнастов этих стран. Чего можно достичь таким демаршем? Давление и блокирование не приведут никого к конструктивному диалогу. Если спортсмен готовится — он должен выступать. Коллеги из этих стран, прикрывшись политическими лозунгами и мотивами, отказались от выступлений в соревнованиях. Этот бойкот не должен остаться без внимания Международной федерации гимнастики: страны, которые решили игнорировать соревнования, должны быть наказаны. Не участвовать в турнирах по причине наличия на них россиян и белорусов — это, простите, расизм. Давайте честно, страны, которые действительно способны навязать конкуренцию, никогда не откажутся от участия в соревнованиях. Традиционно сильная в гимнастике Украина, например, не отказалась от участия», — заявил Свищёв RT.

Также он не уверен, что последует реальное наказание для федераций стран, бойкотирующих чемпионат мира.

«Они испугаются антироссийского лобби, которое задаёт «модные» тенденции. Многие европейские спортсмены негласно симпатизируют России, но боятся это сказать — заданы политические векторы, направленные против России. В Европе опасно говорить, что ты за скорейшее возвращение российских спортсменов. Но они не имеют права на это никак не отреагировать! Завтра начнут бойкотировать другие страны. Это не должно быть по принципу «хочу — участвую, не хочу — не участвую», — добавил он.

Ранее сообщалось, что российские гимнасты не подпишут декларации об осуждении СВО.

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