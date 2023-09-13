ФСГР: российские гимнасты не подпишут декларации об осуждении СВО

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил, что российские гимнасты не подпишут декларации об осуждении специальной военной операции ради отбора на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

«Если в качестве условия нейтральности потребуется подписать декларацию об осуждении СВО, никто участвовать не будет. У нас нет ни одного человека, который был бы готов подписать декларацию», — цитирует Титова РИА Новости.

Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.

В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что на этой неделе российские гимнасты узнают условия нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях.