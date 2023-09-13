Узнать больше

ФСГР: российские гимнасты не подпишут декларации об осуждении СВО

Короткая ссылка
Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил, что российские гимнасты не подпишут декларации об осуждении специальной военной операции ради отбора на Олимпийские игры — 2024 в Париже.
ФСГР: российские гимнасты не подпишут декларации об осуждении СВО
  • Gettyimages.ru
  • © David Madison

«Если в качестве условия нейтральности потребуется подписать декларацию об осуждении СВО, никто участвовать не будет. У нас нет ни одного человека, который был бы готов подписать декларацию», — цитирует Титова РИА Новости.

Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.

В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что на этой неделе российские гимнасты узнают условия нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить