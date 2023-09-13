На этой неделе объявят условия статуса для российских гимнастов
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«Вопрос о допуске спортсменов к международным соревнованиям решён. Они могут выступать в них начиная с 1 января 2024 года. Мы должны получить от FIG условия для нейтрального статуса на этой неделе», — цитирует Титова РИА Новости.
FIG отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.
В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.
Ранее сообщалось, что индийская гимнастка Гарикипати назвала печальным отстранение россиян от турниров.