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На этой неделе объявят условия статуса для российских гимнастов

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Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов сообщил, что Международная федерация гимнастики (FIG) объявит критерии нейтрального статуса для россиян на этой неделе.
На этой неделе объявят условия статуса для российских гимнастов
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«Вопрос о допуске спортсменов к международным соревнованиям решён. Они могут выступать в них начиная с 1 января 2024 года. Мы должны получить от FIG условия для нейтрального статуса на этой неделе», — цитирует Титова РИА Новости.

FIG отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.

В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что индийская гимнастка Гарикипати назвала печальным отстранение россиян от турниров.

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