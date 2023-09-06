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Индийская гимнастка Гарикипати назвала печальным отстранение россиян от турниров

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Гимнастка из Индии Анания Гарикипати назвала печальным отстранение российских спортсменов от международных соревнований.
Индийская гимнастка Гарикипати назвала печальным отстранение россиян от турниров
  • Gettyimages.ru

«Это печально. Я очень скучаю по российским гимнасткам. Сейчас очень заметна разница между соревнованиями с ними и без них. Их отсутствие не осталось незамеченным. Но надо отметить, что конкурентная среда в России находится на прежнем уровне. Они обладают великолепным техническим уровнем. Россиянки продолжают тренироваться так же усердно, как и до этого, и никто не может помешать их любви к спорту», — приводит слова Гарикипати РИА Новости.

Индийская гимнастка отметила высокий уровень соревнований в России.

«Уровень производительности в России очень высок. Все соревнования здесь элитные. Помимо этого, трудовая этика и спортивное мастерство, которыми обладают российские гимнастки, очень высоко ценятся. Мне нравится соревноваться в России. Это даёт возможность знакомиться с такими спортивными упражнениями, которые можно увидеть только на чемпионатах», — сказала она.

Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой в марте 2022 года. В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что российским спортсменам не хватает международных стартов.

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