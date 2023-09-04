Узнать больше

Родионенко заявила, что российским гимнастам не хватает международных стартов

Короткая ссылка
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что российским спортсменам не хватает международных стартов.

«Нам не хватает международных стартов. Вот мы сейчас часто ездим в Беларусь, они — к нам. Понимаете, когда соперник слабее тебя, это нам удовлетворения не приносит. Они — да, получают, учатся, но мы...

Хочется, чтобы наши ребята тоже учились, развивались. Этого нам не хватает, и именно международные старты дают нам это», — приводит слова Родионенко «Матч ТВ».

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Международная федерация гимнастики (FIG) 19 июля допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе.

Ранее Родионенко оценила шансы россиян отобраться на Олимпиаду-2024.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить