Родионенко заявила, что российским гимнастам не хватает международных стартов

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что российским спортсменам не хватает международных стартов.

«Нам не хватает международных стартов. Вот мы сейчас часто ездим в Беларусь, они — к нам. Понимаете, когда соперник слабее тебя, это нам удовлетворения не приносит. Они — да, получают, учатся, но мы...

Хочется, чтобы наши ребята тоже учились, развивались. Этого нам не хватает, и именно международные старты дают нам это», — приводит слова Родионенко «Матч ТВ».

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Международная федерация гимнастики (FIG) 19 июля допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе.

Ранее Родионенко оценила шансы россиян отобраться на Олимпиаду-2024.