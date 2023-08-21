Родионенко о допуске россиян: пока не определится ситуация с СВО, будут нас мучить

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко оценила шансы россиян отобраться на Олимпиаду-2024.

«Моё мнение такое: пока не определится ситуация с СВО, они будут нас мучить. Если у нас всё сложится благополучно, то многие страны изменят своё отношение», — приводит слова Родионенко «Матч ТВ».

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее сообщалось, что Давид Белявский считает условия допуска россиян к международным стартам нереальными.