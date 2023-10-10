«Ак Барс» благодаря первому шатауту Ахтямова обыграл «Адмирал» в КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась со счётом 3:0.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились нападающие Вадим Шипачёв, Никита Дыняк и Дмитрий Яшкин.

Вратарь казанской команды Артур Ахтямов отразил 35 бросков по воротам и впервые в карьере оформил шатаут в КХЛ.

Таким образом, «Ак Барс» набрал 23 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 12 баллами располагается на предпоследней, 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА в овертайме обыграл «Сочи» в КХЛ.