ЦСКА в овертайме обыграл «Сочи» в матче КХЛ

ЦСКА нанёс поражение «Сочи» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра в Сочи на стадионе «Большой» завершилась со счётом 3:2 в пользу армейского клуба.

В составе победителей отличились Владислав Каменев, Прохор Полтапов и Никита Нестеров. У проигравших шайбы забросили Василий Мачулин и Даниил Сероух.

Таким образом, ЦСКА набрал 15 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» (20) располагается на четвёртой строчке.

Ранее «Локомотив» победил «Торпедо» и возглавил таблицу Западной конференции КХЛ.