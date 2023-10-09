ЦСКА в овертайме обыграл «Сочи» в матче КХЛ
- РИА Новости
Игра в Сочи на стадионе «Большой» завершилась со счётом 3:2 в пользу армейского клуба.
В составе победителей отличились Владислав Каменев, Прохор Полтапов и Никита Нестеров. У проигравших шайбы забросили Василий Мачулин и Даниил Сероух.
Таким образом, ЦСКА набрал 15 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» (20) располагается на четвёртой строчке.
Ранее «Локомотив» победил «Торпедо» и возглавил таблицу Западной конференции КХЛ.