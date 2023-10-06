La Gazzetta dello Sport: Погба повторно сдал положительный допинг-тест на тестостерон

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба вновь сдал положительную допинг-пробу.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, игрок «Ювентуса» рискует получить максимальное наказание в виде четырёх лет дисквалификации.

11 сентября стало известно, что футболист временно дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы, в которой обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Проба была сдана после матча «Удинезе» — «Ювентус» в августе. Вещество нельзя принимать без терапевтического исключения.

Позже Погба признался, что принимал пищевые добавки, содержащие тестостерон, не предупредив медицинский штаб «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может расторгнуть контракт с Погба из-за допингового скандала.