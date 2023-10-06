В Польше встревожены задержанием полицией футболистов «Легии» после матча с АЗ
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«Очень тревожные сообщения из Нидерландов. Я поручил Министерству иностранных дел предпринять срочные дипломатические меры для выяснения ночных событий», — написал Моравецкий на своей странице в социальной сети Х.
Премьер-министр Польши призвал относиться к польским игрокам и болельщикам в соответствии с законом.
Ранее сообщалось, что голландская полиция задержала двух игроков «Легии» после матча с АЗ.