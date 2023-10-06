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В Польше встревожены задержанием полицией футболистов «Легии» после матча с АЗ

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отреагировал на задержание голландской полицией двух футболистов варшавской «Легии» после матча второго тура группового этапа Лиги конференций с АЗ из Алкмара.
В Польше встревожены задержанием полицией футболистов «Легии» после матча с АЗ
  • Gettyimages.ru

«Очень тревожные сообщения из Нидерландов. Я поручил Министерству иностранных дел предпринять срочные дипломатические меры для выяснения ночных событий», — написал Моравецкий на своей странице в социальной сети Х.

Премьер-министр Польши призвал относиться к польским игрокам и болельщикам в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что голландская полиция задержала двух игроков «Легии» после матча с АЗ.

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