Голландская полиция задержала двух футболистов «Легии» после матча с АЗ

Варшавская «Легия» сообщила о задержании двух игроков команды голландской полицией после матча второго тура группового этапа Лиги конференций с АЗ из Алкмара.

Как сообщается на сайте варшавского клуба, в четверг, 5 октября, после встречи в Нидерландах под стражу после стычки у стадиона были взяты игроки команды — португалец Жозуэ и серб Радован Панков.

В «Легии» отметили, что днём перед игрой в Алкмаре произошли стычки польских болельщиков с полицией, а вечером у стадиона фанаты, у части из которых не было билетов, напали на полицейских и отобрали у них несколько дубинок и перцовых баллончиков.

Когда футболисты после матча направлялись со стадиона к клубному автобусу, кто-то из руководства арены принял решение перекрыть все выходы, из-за закрытых ворот некоторым игрокам и руководству гостевого клуба пришлось пробираться сквозь толпу людей.

«Сотрудники полиции и охрана стадиона вели себя агрессивно, что привело к словесным перепалкам и даже потасовке. Когда президент клуба Дариуш Мёдуский попытался попасть в автобус, его задержали охранники, а позже между ними завязалась драка. Когда всем игрокам удалось покинуть стадион, возле автобуса начались драка, Жозуэ и Радован Панков защищали своих товарищей по команде от произвола со стороны охраны и местной полиции. Два игрока столичного клуба, Жозуэ и Радован Панков, были задержаны голландской полицией, и на них были надеты наручники», — заявили в клубе.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу АЗ.

Ранее сообщалось, что греческий ПАОК победил немецкий «Айнтрахт» в игре Лиги конференций.