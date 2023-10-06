Быстров: Абаскаль делает такие вещи, которые не может объяснить ни один человек
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«На протяжении последних двух-трёх месяцев Абаскаль делает такие вещи, которые не может объяснить ни один человек! Зачем ему давать ещё шанс?» — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».
По его мнению, судьба 34-летнего испанца зависит от руководителей «Спартака».
«Думаю, что у руководства были другие ожидания перед сезоном. Серьёзно укрепились, приобрели новых игроков, а команда даже в таком слабом чемпионате снова находится далеко от желаемого места», — сказал он.
Встреча состоится в воскресенье, 8 октября. Игра пройдёт на «Открытие Банк Арене» и начнётся в 19:00 мск.
После десяти туров РПЛ красно-белые набрали 16 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. Красно-синие с 16 очками располагаются на пятой строчке.
Ранее бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин не исключил, что Абаскаля могут уволить после поражения от красно-синих.