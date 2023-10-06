Быстров: Абаскаль делает такие вещи, которые не может объяснить ни один человек

Бывший полузащитник московского «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о возможной отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля перед матчем 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА.

«На протяжении последних двух-трёх месяцев Абаскаль делает такие вещи, которые не может объяснить ни один человек! Зачем ему давать ещё шанс?» — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, судьба 34-летнего испанца зависит от руководителей «Спартака».

«Думаю, что у руководства были другие ожидания перед сезоном. Серьёзно укрепились, приобрели новых игроков, а команда даже в таком слабом чемпионате снова находится далеко от желаемого места», — сказал он.

Встреча состоится в воскресенье, 8 октября. Игра пройдёт на «Открытие Банк Арене» и начнётся в 19:00 мск.

После десяти туров РПЛ красно-белые набрали 16 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. Красно-синие с 16 очками располагаются на пятой строчке.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин не исключил, что Абаскаля могут уволить после поражения от красно-синих.