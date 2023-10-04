В «Локомотиве» не видят необходимости вести переговоры со «Спартаком» по Джикии

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на информацию, что защитник «Спартака» Георгий Джикия может перейти в стан железнодорожников.

«Мы на трансферном комитете пока не обсуждаем. Пока от нашей спортивной дирекции предложений по Георгию не было. Главный тренер «Локо» на днях сказал, что Джикия весьма интересный игрок? Вы в этом сомневаетесь? Я нет. Пока не видим необходимости вести переговоры с Георгием или со «Спартаком» о его переходе», — приводит слова Нагорных «РБ Спорт».

Джикия является воспитанником «Локомотива». В 2017 году защитник перешёл в «Спартак».

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает в мае 2024 года. 29-летний защитник в восьми матчах сезона-2023/24 во всех турнирах получил две жёлтые карточки, но не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в €7,5 млн.

Ранее Джикия заявил, что спокойно относится к отсутствию переговоров о новом контракте со «Спартаком».