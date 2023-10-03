Гладилин: Абаскаль ещё молод, у «Спартака» ничего не потеряно

Трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР в составе московского «Спартака» Валерий Гладилин не считает, что Гильермо Абаскаль должен покинуть красно-белых.

«У «Спартака» ещё ничего не потеряно. Пока эти разговоры о смене тренера ни о чём. Все команды проигрывают. Если руководство захочет пригласить Черчесова или Карпина, придётся выплатить полную неустойку Абаскалю. Он ещё молодой специалист, учится», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

По информации СМИ, красно-белые заинтересованы в назначении тренера «Краснодара» Владимира Ивича вместо Гильермо Абаскаля. Отмечается, что в контракте сербского специалиста прописаны отступные за досрочный уход из клуба в размере €900 тыс.

«Спартак» по итогам десяти туров с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (24).

Ранее президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал информацию о том, что главный тренер ростовской команды Валерий Карпин является одним из кандидатов на пост наставника «Спартака».