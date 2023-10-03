Президент «Ростова»: мы с Карпиным «Спартак» не обсуждали

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал информацию о том, что главный тренер ростовской команды Валерий Карпин является одним из кандидатов на пост наставника «Спартака».

«Карпин в «Спартаке»? Ребят, вы что, шутите? Конечно, мы с Карпиным «Спартак» не обсуждали. Это всё враки. Уверен, что Карпин останется в «Ростове», — приводит слова Арутюнянца Sport24.

По информации СМИ, красно-белые изучают варианты смены главного тренера и рассматривают кандидатуры Владимира Ивича, Станислава Черчесова и Валерия Карпина.

Отмечается, что в контракте Ивича прописаны отступные за досрочный уход из клуба в размере €900 тыс.

«Спартак» по итогам десяти туров с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (24).

Ранее Слуцкий заявил, что матч «Спартака» с «Динамо» может стать ключевым для Абаскаля.