Слуцкий заявил, что матч «Спартака» с «Динамо» может стать ключевым для Абаскаля

Бывший главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий ответил на вопрос о возможной отставке наставника столичного «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Если «Спартак» в Кубке проиграет «Динамо», то это точно затруднит подготовку к матчу с ЦСКА. Редкий случай, когда кубковая встреча не может быть проходной, потому что может накрыть резонансной волной», — сказал Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По мнению тренера, в случае поражения красно-белых в матче пятого тура группового этапа Кубка России от московского «Динамо», все начнут считать общую статистику команды, количество пропущенных мячей и будут всё валить в одну кучу.

«Самое главное, ты не можешь понять, куда эта волна тебя накроет. Ротируешь состав и проиграешь, накроет волна негатива. Выиграешь — дальше встанет вопрос, оставлять ли этот состав на игру с ЦСКА или нет. Задача с огромным количеством неизвестных», — сказал он.

Встреча «Спартака» с «Динамо» состоится 4 октября, а игра 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА — 8-го числа.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой выразил мнение, что поражение в матче с ЦСКА не приведёт к увольнению Абаскаля.