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Мостовой считает, что поражение в матче с ЦСКА не приведёт к увольнению Абаскаля из «Спартака»

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о том, может ли матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА решить судьбу наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.
Мостовой считает, что поражение в матче с ЦСКА не приведёт к увольнению Абаскаля из «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Считаю, что результат следующего матча РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА никак не отразится на дальнейшей судьбе Абаскаля. Посмотрите на турнирную таблицу: одна или две победы подряд — и ты уже в тройке лучших. Даже «Краснодар», который сейчас старается оторваться от своих преследователей, может оступиться. Даже такое крупное поражение от «Крыльев» никак не приговаривает команду, всё может измениться», — заявил Мостовой RT.

Также экс-полузащитник ответил на вопрос, согласился бы он  возглавить «Спартак» в случае ухода Абаскаля.

«Я уже много лет в нашей прекрасной стране, но от «Спартака» никогда не поступало никаких предложений в мой адрес в любом качестве — и особенно сейчас», — добавил он.

Ранее Червиченко допустил, что ещё одно разгромное поражение «Спартака» решит судьбу Абаскаля.

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