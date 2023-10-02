Мостовой считает, что поражение в матче с ЦСКА не приведёт к увольнению Абаскаля из «Спартака»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Считаю, что результат следующего матча РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА никак не отразится на дальнейшей судьбе Абаскаля. Посмотрите на турнирную таблицу: одна или две победы подряд — и ты уже в тройке лучших. Даже «Краснодар», который сейчас старается оторваться от своих преследователей, может оступиться. Даже такое крупное поражение от «Крыльев» никак не приговаривает команду, всё может измениться», — заявил Мостовой RT.
Также экс-полузащитник ответил на вопрос, согласился бы он возглавить «Спартак» в случае ухода Абаскаля.
«Я уже много лет в нашей прекрасной стране, но от «Спартака» никогда не поступало никаких предложений в мой адрес в любом качестве — и особенно сейчас», — добавил он.
Ранее Червиченко допустил, что ещё одно разгромное поражение «Спартака» решит судьбу Абаскаля.