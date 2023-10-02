Червиченко допустил, что ещё одно разгромное поражение «Спартака» решит судьбу Абаскаля
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«Честно говоря, не думаю, что следующий матч в РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА действительно сумеет определить судьбу Абаскаля. Мне даже кажется, что красно-белые не должны провалиться в этой игре. Однако, если и допускать вариант поражения, тут будет важно, насколько крупным окажется итоговый счёт. Если повторится история с «Крыльями» — решение по главному тренеру будет принято быстро», — заявил Червиченко RT.
Ранее Червиченко прокомментировал поражение красно-белых в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».