Червиченко допустил, что ещё одно разгромное поражение «Спартака» решит судьбу Абаскаля

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением, может ли результат матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА решить судьбу наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Честно говоря, не думаю, что следующий матч в РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА действительно сумеет определить судьбу Абаскаля. Мне даже кажется, что красно-белые не должны провалиться в этой игре. Однако, если и допускать вариант поражения, тут будет важно, насколько крупным окажется итоговый счёт. Если повторится история с «Крыльями» — решение по главному тренеру будет принято быстро», — заявил Червиченко RT.

Ранее Червиченко прокомментировал поражение красно-белых в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».