Узнать больше

Червиченко допустил, что ещё одно разгромное поражение «Спартака» решит судьбу Абаскаля

Короткая ссылка
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением, может ли результат матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА решить судьбу наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.
Червиченко допустил, что ещё одно разгромное поражение «Спартака» решит судьбу Абаскаля
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Честно говоря, не думаю, что следующий матч в РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА действительно сумеет определить судьбу Абаскаля. Мне даже кажется, что красно-белые не должны провалиться в этой игре. Однако, если и допускать вариант поражения, тут будет важно, насколько крупным окажется итоговый счёт. Если повторится история с «Крыльями» — решение по главному тренеру будет принято быстро», — заявил Червиченко RT.

Ранее Червиченко прокомментировал поражение красно-белых в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить