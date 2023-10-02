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Червиченко: глядя на текущее количество пропущенных мячей «Спартака» в РПЛ, хочется ругаться

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение красно-белых в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».
Червиченко: глядя на текущее количество пропущенных мячей «Спартака» в РПЛ, хочется ругаться
  • РИА Новости

«Признаться, глядя на текущее количество пропущенных мячей «Спартака» в РПЛ, хочется ругаться. В матче с «Крыльями» мы отчётливо увидели, чем на самом деле оборачивается для команды нахождение Джикии на скамейке запасных. В этой ситуации я считаю виноватым именно того, кто принял итоговое решение по капитану красно-белых. Подозреваю, что его могли намеренно отправить на скамейку в связи со скорым окончанием его контракта, заставляя тем самым продлить соглашение. Но лучше от этого не становится никому», — заявил Червиченко RT.

Также он прокомментировал ситуацию с тремя гостевыми поражениями «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Полагаю, что противники просто видят, насколько неуверенно москвичи играют в обороне, и пытаются максимально выложиться в своих домашних матчах. С ними не боятся играть», — добавил эксперт.

Ранее Каррера заявил о готовности возглавить «Спартак» в случае отставки Абаскаля.

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