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Мойзес отправился с ЦСКА на матч с «Факелом» в Воронеж

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Защитник ЦСКА Мойзес отправился на матч Кубка России с «Факелом».
Мойзес отправился с ЦСКА на матч с «Факелом» в Воронеж
  • РИА Новости

Как сообщает Bobsoccer, футболист залечил травму и вновь готов играть. Мойзес отправился вместе с командой в Воронеж на игру с «Факелом».

Мойзес получил травму в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов». Вместо него матч доигрывал защитник Илья Агапов. 30 сентября стало известно, что Барбоза сможет помочь армейской команде в ближайших матчах.

Матч «Факел» — ЦСКА состоится 4 октября. Начало — в 14:30 мск.

Ранее сообщалось, что полузащитник столичного ЦСКА Милан Гайич оценил необходимость усилений после травм среди футболистов клуба.

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