Гайич: ЦСКА не нужны усиления после травм Мойзеса и Агапова
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«У нас полно своих футболистов. Для нас не так сложно адаптироваться под это. Желаю Агапову выздоровления, а Виктор вернётся уже совсем скоро. Такова жизнь футбольной команды — игроки часто получают травмы», — цитирует Гайича Sport24.
Мойзес получил травму в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов». Вместо него матч доигрывал защитник Илья Агапов. 30 сентября стало известно, что Барбоза сможет помочь армейской команде в ближайших матчах чемпионата России по футболу.
Агапов получил травму колена в матче десятого тура чемпионата России с «Балтикой».
Ранее футболистка «Локомотива» Полина Юкляева потеряла сознание после столкновения головами с соперницей из ЦСКА во время матча женской Суперлиги.