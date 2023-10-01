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Футболистка «Локомотива» Юкляева потеряла сознание после столкновения с соперницей

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Футболистка «Локомотива» Полина Юкляева потеряла сознание после столкновения головами с соперницей из ЦСКА во время матча женской Суперлиги.
Футболистка «Локомотива» Юкляева потеряла сознание после столкновения с соперницей
  • РИА Новости

Инцидент произошёл во втором тайме.

Спортсменку госпитализировали в бессознательном состоянии.

Ранее сообщалось, что матч «Валвейк» — «Аякс» был завершён досрочно из-за травмы вратаря после столкновения с другим игроком.

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