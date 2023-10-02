Жамнов: возможный приход Мальцева в «Спартак» станет усилением для команды

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов не исключил, что команду пополнит нападающий Михаил Мальцев.

«Мы держим эту ситуацию на контроле. Конечно, если он перейдёт к нам, это будет усилением», — цитирует Жамнова ТАСС.

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» выставил Мальцева на драфт отказов. 25-летний воспитанник петербургского СКА в сезоне-2022/23 в пяти матчах за «Колорадо Эвеланш» и 28 играх Американской хоккейной лиги набрал 21 (11 шайб + 10 голевых передач) очко.

Ранее сообщалось, что «Спартак» уступил «Локомотиву» в игре КХЛ.