«Спартак» уступил «Локомотиву» в игре КХЛ

Московский «Спартак» на своём льду потерпел поражение от ярославского «Локомотива» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

РИА Новости

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