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«Спартак» уступил «Локомотиву» в игре КХЛ

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Московский «Спартак» на своём льду потерпел поражение от ярославского «Локомотива» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Спартак» уступил «Локомотиву» в игре КХЛ
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Игра завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Игоря Никитина.

В составе победителей шайбы забросили Андрей Сергеев (36-я минута), Артур Каюмов (52-я), Георгий Иванов (55-я), Сергей Андронов (60-я).

У проигравших отличились Джоуи Кин (5-я), Шейн Принц (60-я).

«Спартак» (16) занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» (18) — первое.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» проиграл «Ладе» и потерпел четвёртое поражение в пяти матчах.

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