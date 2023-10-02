«Спартак» уступил «Локомотиву» в игре КХЛ
- РИА Новости
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Игра завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Игоря Никитина.
В составе победителей шайбы забросили Андрей Сергеев (36-я минута), Артур Каюмов (52-я), Георгий Иванов (55-я), Сергей Андронов (60-я).
У проигравших отличились Джоуи Кин (5-я), Шейн Принц (60-я).
«Спартак» (16) занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» (18) — первое.
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» проиграл «Ладе» и потерпел четвёртое поражение в пяти матчах.