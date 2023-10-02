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Мазепин рассказал, что его по-прежнему не пускают в Европу

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Российский гонщик Никита Мазепин рассказал, что его не пускают в Европу.
Мазепин рассказал, что его по-прежнему не пускают в Европу
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Smyshlyaev

«Понятно, что это не способствует развитию спортивной карьеры, когда ты не можешь свободно передвигаться и участвовать в переговорах. Но тренировки и подготовку к соревнованиям никто не отменял, так что активно занимаюсь своим здоровьем и стараюсь сохранять форму. Не останавливаюсь, продолжаю борьбу за всех отстранённых спортсменов и за себя в том числе», — написал Мазепин в соцсети.

Он также подчеркнул, что с его последней поездки в Европу на тесты «Формулы-1» прошло 600 дней. 

Мазепин выступал за Haas в 2021 году, но не добился высоких результатов. Американская команда расторгла контракт с 24-летним россиянином из-за ситуации на Украине. 2 марта Европейский суд разрешил Мазепину участвовать в автогонках.

Ранее суд обязал ЕС приостановить санкции в отношении гонщика Мазепина.

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