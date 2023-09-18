Суд обязал ЕС приостановить санкции в отношении гонщика Мазепина

Адвокат бывшего гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина Аарон Басс рассказал, что Европейский суд общей юрисдикции обязал ЕС приостановить санкции в отношении российского спортсмена.

«Совет ЕС злоупотребляет своими полномочиями, чтобы свести на нет чёткие постановления председателя суда общей юрисдикции. Это не что иное, как серьёзнейший институциональный кризис. И для какой цели? Только чтобы наложить санкции, основываясь на вымышленных обвинениях и безотносительных или несуществующих доказательствах, на молодого спортсмена, который, как установил суд, никак не вовлечён ни в украинский конфликт, ни в бизнес, приносящий российскому правительству существенный доход», — сказал Басс.

Председатель Европейского суда общей юрисдикции издал 7 сентября очередное постановление, предписывающее Совету ЕС приостановить санкции, если они будут продлены в отношении российского спортсмена.

Также суд решил, что у Мазепина должна сохраняться возможность вести переговоры, тренироваться и участвовать в соревнованиях на территории ЕС.

Мазепин выступал за Haas в 2021 году, но не добился высоких результатов. Американская команда расторгла контракт с 24-летним россиянином из-за ситуации на Украине. 2 марта Европейский суд разрешил Мазепину участвовать в автогонках.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович отреагировала на решение генерального суда Европейского союза (ЕС) вынести второе временное постановление о частичной отмене санкций, наложенных на Мазепина.