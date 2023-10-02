Тарасова — о возможном допуске российских фигуристов: хорошо, что в ISU не забыли про нас
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«Очень хорошо, что в ISU не забыли про нас! Если они хотят рассмотреть этот вопрос, значит, уже думают о том, чтобы допустить российских спортсменов к соревнованиям. Я ничего не ожидаю! Вот когда будет решение, только тогда будем обсуждать», — цитирует Тарасову Sport24.
Как сообщает «Матч ТВ», соответствующая тема включена в повестку заседания совета ISU, которое состоится 6—8 октября в Лозанне (Швейцария).
ISU отстранил спортсменов из России от выступления в международных соревнованиях в 2022 году.
Ранее тренер сборной России по шорт‑треку Владимир Григорьев выразил мнение, что ISU вряд ли допустит россиян до турниров.