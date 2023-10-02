Тарасова — о возможном допуске российских фигуристов: хорошо, что в ISU не забыли про нас

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию, что Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос касательно допуска российских спортсменов на международные соревнования.

«Очень хорошо, что в ISU не забыли про нас! Если они хотят рассмотреть этот вопрос, значит, уже думают о том, чтобы допустить российских спортсменов к соревнованиям. Я ничего не ожидаю! Вот когда будет решение, только тогда будем обсуждать», — цитирует Тарасову Sport24.

Как сообщает «Матч ТВ», соответствующая тема включена в повестку заседания совета ISU, которое состоится 6—8 октября в Лозанне (Швейцария).

ISU отстранил спортсменов из России от выступления в международных соревнованиях в 2022 году.

Ранее тренер сборной России по шорт‑треку Владимир Григорьев выразил мнение, что ISU вряд ли допустит россиян до турниров.