Григорьев: ISU вряд ли допустит шорт-трекистов до международных стартов
- РИА Новости
«Вряд ли нас допустят до международных стартов, тем более ставят какие‑то непонятные условия. Но если допустят, будем рады, мы готовы, результаты наши соответствуют мировому уровню», — цитирует Григорьева «Матч ТВ».
Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее в ISU заявили, что 17-летняя российская фигуристка Камила Валиева должна понести наказание, несмотря на свой возраст.