Григорьев: ISU вряд ли допустит шорт-трекистов до международных стартов

Тренер сборной России по шорт‑треку Владимир Григорьев высказался о возможном допуске российских спортсменов до международных соревнований.

«Вряд ли нас допустят до международных стартов, тем более ставят какие‑то непонятные условия. Но если допустят, будем рады, мы готовы, результаты наши соответствуют мировому уровню», — цитирует Григорьева «Матч ТВ».

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее в ISU заявили, что 17-летняя российская фигуристка Камила Валиева должна понести наказание, несмотря на свой возраст.