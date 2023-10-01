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Григорьев: ISU вряд ли допустит шорт-трекистов до международных стартов

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Тренер сборной России по шорт‑треку Владимир Григорьев высказался о возможном допуске российских спортсменов до международных соревнований.
Григорьев: ISU вряд ли допустит шорт-трекистов до международных стартов
  • РИА Новости

«Вряд ли нас допустят до международных стартов, тем более ставят какие‑то непонятные условия. Но если допустят, будем рады, мы готовы, результаты наши соответствуют мировому уровню», — цитирует Григорьева «Матч ТВ». 

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее в ISU заявили, что 17-летняя российская фигуристка Камила Валиева должна понести наказание, несмотря на свой возраст.

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