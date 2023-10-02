«Арена Урала»: врач клуба «Тюмень» оказал медицинскую помощь пассажиру самолёта

Врач «Тюмени» Игорь Афанасьев спас жизнь пассажиру самолёта, летевшего во Владивосток.

Как сообщает Telegram-канал «Арена Урала», на полпути во Владивосток одному из пассажиров стало плохо. На борту авиалайнера оказался ещё один доктор, и вместе с Афанасьевым медики оказали мужчине необходимую помощь и до посадки находились рядом с ним.

«Тюмень» с 19 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Лидирует в таблице махачкалинское «Динамо» (24).

9 октября «Тюмень» сыграет с «Торпедо». Начало матча в 16:30 мск.

Ранее врач женского футбольного клуба «Локомотив» Владислав Корницкий рассказал о состоянии Полины Юкляевой, потерявшей сознание по ходу матча Суперлиги с ЦСКА.