«Арена Урала»: врач клуба «Тюмень» оказал медицинскую помощь пассажиру самолёта
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Как сообщает Telegram-канал «Арена Урала», на полпути во Владивосток одному из пассажиров стало плохо. На борту авиалайнера оказался ещё один доктор, и вместе с Афанасьевым медики оказали мужчине необходимую помощь и до посадки находились рядом с ним.
«Тюмень» с 19 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Лидирует в таблице махачкалинское «Динамо» (24).
9 октября «Тюмень» сыграет с «Торпедо». Начало матча в 16:30 мск.
Ранее врач женского футбольного клуба «Локомотив» Владислав Корницкий рассказал о состоянии Полины Юкляевой, потерявшей сознание по ходу матча Суперлиги с ЦСКА.