Врач ЖФК «Локомотив»: у Юкляевой сотрясение головного мозга

Врач женского футбольного клуба «Локомотив» Владислав Корницкий рассказал о состоянии Полины Юкляевой, потерявшей сознание по ходу матча Суперлиги с ЦСКА.

«Полина получила травму височной области, что вылилось в черепно‑мозговую травму и сотрясение головного мозга. Сейчас проходит обследование», — цитирует Корницкого пресс-служба клуба.

Спортсменка потеряла сознание в матче с ЦСКА в женской Суперлиге. Юкляева и её соперница столкнулись головами. Машина скорой помощи приехала к ней прямо на поле.

Ранее полузащитник столичного ЦСКА Милан Гайич оценил необходимость усилений после травм среди футболистов клуба.