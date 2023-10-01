Врач ЖФК «Локомотив»: у Юкляевой сотрясение головного мозга
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«Полина получила травму височной области, что вылилось в черепно‑мозговую травму и сотрясение головного мозга. Сейчас проходит обследование», — цитирует Корницкого пресс-служба клуба.
Спортсменка потеряла сознание в матче с ЦСКА в женской Суперлиге. Юкляева и её соперница столкнулись головами. Машина скорой помощи приехала к ней прямо на поле.
Ранее полузащитник столичного ЦСКА Милан Гайич оценил необходимость усилений после травм среди футболистов клуба.