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Врач ЖФК «Локомотив»: у Юкляевой сотрясение головного мозга

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Врач женского футбольного клуба «Локомотив» Владислав Корницкий рассказал о состоянии Полины Юкляевой, потерявшей сознание по ходу матча Суперлиги с ЦСКА.
Врач ЖФК «Локомотив»: у Юкляевой сотрясение головного мозга
  • Gettyimages.ru

«Полина получила травму височной области, что вылилось в черепно‑мозговую травму и сотрясение головного мозга. Сейчас проходит обследование», — цитирует Корницкого пресс-служба клуба. 

Спортсменка потеряла сознание в матче с ЦСКА в женской Суперлиге. Юкляева и её соперница столкнулись головами. Машина скорой помощи приехала к ней прямо на поле.

Ранее полузащитник столичного ЦСКА Милан Гайич оценил необходимость усилений после травм среди футболистов клуба.

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