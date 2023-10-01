Кузьмичёв: игра «Локомотива» оставляет желать лучшего

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказал мнение касательно игры «Локомотива».

«Локомотиву» результаты даются тяжело. Нельзя говорить сейчас, что команда нашла свою игру, сбалансирована во всех линиях и показывает содержательный футбол. В каких-то моментах «Локомотиву» везёт. Но игра «Локомотива» оставляет желать лучшего», — цитирует Кузьмичёва «Чемпионат».

Игра в Москве завершилась со счётом 1:0 в пользу железнодорожников. Победный мяч забил Рифат Жемалетдинов (84-я минута).

«Локомотив» (18 очков) занимает третье место в турнирной таблице. «Пари НН» (14) располагается на девятой строчке.

Ранее Михаил Галактионов заявил, что «Локомотив» ожидал тяжёлую игру с «Пари НН» после эмоционального матча с «Зенитом».