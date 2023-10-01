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Кузьмичёв: игра «Локомотива» оставляет желать лучшего

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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказал мнение касательно игры «Локомотива».
Кузьмичёв: игра «Локомотива» оставляет желать лучшего
  • Gettyimages.ru

«Локомотиву» результаты даются тяжело. Нельзя говорить сейчас, что команда нашла свою игру, сбалансирована во всех линиях и показывает содержательный футбол. В каких-то моментах «Локомотиву» везёт. Но игра «Локомотива» оставляет желать лучшего», — цитирует Кузьмичёва «Чемпионат».

Игра в Москве завершилась со счётом 1:0 в пользу железнодорожников. Победный мяч забил Рифат Жемалетдинов (84-я минута).

«Локомотив» (18 очков) занимает третье место в турнирной таблице. «Пари НН» (14) располагается на девятой строчке.

Ранее Михаил Галактионов заявил, что «Локомотив» ожидал тяжёлую игру с «Пари НН» после эмоционального матча с «Зенитом».

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