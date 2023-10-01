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Селиваненко: работа Кудерметовой с Турсуновым дает положительный эффект

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко оценил работу российской теннисистки Вероники Кудерметовой с тренером Дмитрием Турсуновым.
Селиваненко: работа Кудерметовой с Турсуновым дает положительный эффект
  • Gettyimages.ru

«Несомненно, его приход в команду Вероники позитивно сказывается на её работе. Смена тренера всегда даёт определённый эмоциональный заряд сначала, а затем предстоит большая работа. На сегодняшний момент сотрудничество оказывает положительное влияние», — цитирует Селиваненко РИА Новости. 

В финале турнира WTA в Токио россиянка победила американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 6:1. Игра продолжалась 1 час 25 минут. Для Кудерметовой это седьмой финал и вторая победа на турнире WTA в одиночном разряде в карьере.

26-летняя спортсменка является 19-й ракеткой мира. Титул на турнире в Токио стал для россиянки вторым в одиночном разряде. Первый она завоевала в 2021 году в американском Чарльстоне. 

Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что Кудерметова показала высокий уровень мастерства на турнире в Токио.

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