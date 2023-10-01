Бистрович: расстроился, что Фернандес в «Зените»
- Gettyimages.ru
«Марио принял своё решение — перешёл в «Зенит». Все ждали, что он вернётся в ЦСКА, но я не знаю деталей, он так решил. Но я расстроился, Марио очень долго был в ЦСКА, непривычно видеть его в другой форме», — цитирует Бистровича «Чемпионат».
Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Затем он приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го защитник объявил о возобновлении карьеры и подписал контракт с «Интернасьоналом».
21 апреля стало известно, что он расторг соглашение с клубом по личным причинам. Летом игрок присоединился к «Зениту».
Ранее Фернандес рассказал о переговорах с ЦСКА по поводу его возвращения в клуб.