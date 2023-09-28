Фернандес: «Зенит» вышел на меня, когда ЦСКА решил не платить «Интернасьоналу»
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«Когда ЦСКА решил не выплачивать деньги «Интернасьоналу», я вышел из переговоров. Получив предложение от «Зенита», я ещё раз позвонил Роману Бабаеву», — цитирует Фернандеса Sport24.
Он отметил, что сказал гендиректору ЦСКА о предложении «Зенита». По словам защитника, он ждал последнее слово со стороны руководства армейского клуба.
«Бабаев ответил: «Нет, мы не будем выкупать». После этого стало ясно, что у меня нет другого варианта», — добавил игрок.
Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Затем он приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го защитник объявил о возобновлении карьеры и подписал контракт с «Интернасьоналом». 21 апреля стало известно, что он расторг соглашение с клубом по личным причинам. Летом игрок присоединился к «Зениту».
Ранее Фернандес назвал свой отъезд в Бразилию главной ошибкой за последний год.