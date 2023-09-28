Фернандес: «Зенит» вышел на меня, когда ЦСКА решил не платить «Интернасьоналу»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал о переговорах с ЦСКА по поводу его возвращения в клуб.

«Когда ЦСКА решил не выплачивать деньги «Интернасьоналу», я вышел из переговоров. Получив предложение от «Зенита», я ещё раз позвонил Роману Бабаеву», — цитирует Фернандеса Sport24.

Он отметил, что сказал гендиректору ЦСКА о предложении «Зенита». По словам защитника, он ждал последнее слово со стороны руководства армейского клуба.

«Бабаев ответил: «Нет, мы не будем выкупать». После этого стало ясно, что у меня нет другого варианта», — добавил игрок.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Затем он приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го защитник объявил о возобновлении карьеры и подписал контракт с «Интернасьоналом». 21 апреля стало известно, что он расторг соглашение с клубом по личным причинам. Летом игрок присоединился к «Зениту».

Ранее Фернандес назвал свой отъезд в Бразилию главной ошибкой за последний год.