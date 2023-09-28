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Фернандес назвал свой отъезд в Бразилию главной ошибкой за последний год

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Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал о самой главной ошибке за последний год.
Фернандес назвал свой отъезд в Бразилию главной ошибкой за последний год
  • РИА Новости

«Уехать играть в Бразилию, когда я приехал в Россию и, как бы сложно ни было, максимально адаптировался к стране. А вернувшись в Бразилию год назад, так и не привык к жизни и игре там», — цитирует Фернандеса Sport24.

Защитник выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Затем он приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го защитник объявил о возобновлении карьеры и подписал контракт с «Интернасьоналом». 21 апреля стало известно, что он расторг соглашение с клубом по личным причинам. Летом Фернандес присоединился к «Зениту».

Ранее Марио Фернандес высказался об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

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