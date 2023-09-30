Гол Жиго не спас «Марсель» от поражения в матче с «Монако» 

«Монако» на своём поле переиграл «Марсель» в матче седьмого тура чемпионата Франции по футболу.

Игра на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Адольфа Хюттера.

В составе победителей мячи забили Магнес Аклиуше (8-я, 52-я минуты), Фоларин Балогун (23-я). У проигравших отличились Илиман Ндиайе (1-я), Самуэль Жиго (18-я).

Российский хавбек монегасков не принял участие в матче из-за перебора жёлтых карточек.

«Монако» с 14 очками продолжает лидировать в Лиге 1. «Марсель» (девять) занимает восьмое место.

Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным уступил «Ницце» в Лиге 1.